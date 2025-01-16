Bursa'da Stajyer Öğrencinin Forklift Kazası: Babasından Şikayet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Stajyer Öğrencinin Forklift Kazası: Babasından Şikayet

Bursa\'da Stajyer Öğrencinin Forklift Kazası: Babasından Şikayet

Bursa'da CNC kalıp atölyesinde staj yapan 12. sınıf öğrencisi Onur Turan, üzerine devrilen el forkliftinden yaralandı. Olay sonrası baba Olcay Turan, firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

16.01.2025 12:10  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, CNC kalıp atölyesinde zorunlu staj eğitimi gören 12'nci sınıf öğrencisi Onur Turan (17), çektiği el forkliftinin üzerine devrilmesiyle yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Turan'ın babası Olcay Turan, oğlunun yaralandığını kendilerine haber vermediklerini ve ambulans çağırmadan özel araçla hastaneye götürdüklerini öne sürdüğü firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesindeki Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayarlı Makine İmalatı Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Onur Turan, zorunlu staj eğitimini CNC kalıp firmasında yapmaya başladı. Turan, iddiaya göre, kendisine firma yetkilileri tarafından yük taşıtıldığı sırada el forkliftinin devrilmesiyle altında kaldı. Sağ kolu çıkan ve vücudunda ezikler oluşan Turan, sağlık ekiplerine haber verilmeden, özel araçla götürüldüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olcay Turan, oğlunun yaralandığını kendilerine haber vermediğini ve ambulans çağırmadan özel araçla hastaneye götürdüklerini öne sürdüğü firma yetkilileri hakkında şikayette bulundu.

Öte yandan, kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Onur Turan'ın, atölyeye doğru çektiği el forkliftinin asfalttaki tümseğe takılması sonucu üzerine devrildiği görüldü. Atölye önünde bekleyen 3 kişinin, Turan'ın geri geri gelip forklifti taşırken, aralarında sohbet ettiği de görüntülere yansıdı. Görüntülerde, Onur Turan'ın devrilen forkliftin altında kalmasının ardından, atölye önündeki 3 kişiyle çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Bursa, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Stajyer Öğrencinin Forklift Kazası: Babasından Şikayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:12:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Stajyer Öğrencinin Forklift Kazası: Babasından Şikayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.