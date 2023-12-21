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Bursa'da su kanalına düşen otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da su kanalına düşen otomobilde 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Demireli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, su kanalına düşen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan bir kişi kalp krizi geçirdi.

Bursa\'da su kanalına düşen otomobilde 5 kişi yaralandı
21.12.2023 - 16:48,
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BURSA'da su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi, yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Mustafa Özcan'ın (67) kalp krizi geçirdiği de belirlendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında kırsal Demireli Mahallesi'nde meydana geldi. Raif Çavdar'ın (58) kullandığı 16 BYE 76 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada sürücü Çavdar, Mustafa Özcan, Necdet Taşdemir (65), İbrahim Özcan (53) ve Hasan Durmuş (62) araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılardan Mustafa Özcan'ın, kalp krizi de geçirdiği belirlendi. 5 yaralı, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan, buradan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da su kanalına düşen otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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