Bursa'da Suç Örgütü Davasında 16 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Suç Örgütü Davasında 16 Sanık Tahliye Edildi

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Bursa'da 63 sanığın yargılandığı davada 16 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi, duruşma ertelendi.

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davada, 16 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin konferans salonunda kapalı görülen duruşma, sanık ve avukatların savunmalarıyla devam etti.

Duruşma sırasında fenalaşan tutuksuz sanık Bahri A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sanık ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, ara karar öncesi duruşmaya 2 saat ara verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İldam Aydın Bozbey, Mehmet Fatih Ç, Orhan Ç, Muttalip K, Ayşegül E, Murat Noyan R, Yusuf Berat R, Zafer R, Serkan Ç, Tarık T, Sertaç A, Tolga Ş, Ümit İ, Mehmet Ziya A, Nevzat G. ve İsmail D'nin tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile diğer 19 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına, bazılarının ise adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmeden heyet, "imar kirliliğine neden olmak" suçu yönüyle bilirkişi heyetince hazırlanacak raporun beklenilmesine ve dinlenmeyen tanıklara da söz verilmesine karar verdi.

Heyet, yargılamaya konu davanın 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki kamu davasıyla birleştirilmesine yönelik taleplerin 19. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma akıbeti beklenilerek celse arasında değerlendirilmesine hükmetti.

Duruşma, ekim ayına ertelendi.

Operasyon ve soruşturma süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta, Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verilmişti.

Daha sonra sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in 946 yıla kadar, diğer 61 sanığın ise farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamenin ardından davanın ilk duruşması 20 Temmuz'da görülmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Bursa, Son Dakika

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