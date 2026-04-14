Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 11 Tutuklama

14.04.2026 10:35
Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

BURSA merkezli olmak üzere İstanbul ve Çorum'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

5 Nisan'da Nilüfer ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması sonrası yurt dışındaki firari örgüt yöneticisinin talimatıyla hareket ettikleri belirlenen K.B., P.T., A.H.G., M.Ş., M.D.Ç., M.K., H.R.Y., Z.Ç. ve V.Ü. isimli 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Bursa merkezli İstanbul ve Çorum'da Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin İstanbul'da saklandıkları adreste yapılan aramada, eylemde kullanıldıkları değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ile 36 fişek ele geçirilirken; 9 kişi gözaltına alındı.

KURYE KIYAFETİ VE KASKLA YAĞMA YAPTILAR

Diğer soruşturmada B.Ü. isimli kişiye yönelik gerçekleştirilen olayda, şüphelilerin kurye kıyafeti ve motosiklet kaskı takarak ofise girdikleri, silah zoruyla alıkoyarak yağma yaptıkları belirlendi. Bu olayda da yurt dışındaki firari örgüt yöneticisinin talimatıyla karıştıkları tespit edilen M.Y., A.D., S.G. ve Y.S. isimli 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Toplam 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

