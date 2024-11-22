Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon

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Bursa'da polis ekiplerince suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü kurdukları öne sürülen 8 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "var olan veya varsayılan suç örgütlerinin yarattığı korkutucu güçten faydalanarak cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkarıldığı bildirildi.