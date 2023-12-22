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Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taksi ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, taksinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bursa\'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
22.12.2023 - 16:22,
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Arapzade Mahallesi'nde seyreden Onur S. (24) idaresindeki 16 BEH 195 plakalı motosiklet, Açıkhava Tiyatrosu yanındaki yolda seyrederken karşı yönden gelen Muhammet B'nin (42) kullandığı 16 T 4738 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Onur S. ile birlikte arkasında bulunan Hakan A. (34) yaralandı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksinin sürücüsü Muhammet B. ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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