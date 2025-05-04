Bursa'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Seyfettin Karaca yönetimindeki 16 T 1255 plakalı taksi ile Şengül Yılmaz idaresindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi'ndeki Altıparmak Caddesi ile Stadyum Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?