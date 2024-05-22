Bursa\'da Taksiciyi Bıçaklayıp Gasbeden Zanlı Tutuklandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bindiği taksinin sürücüsünü bıçakla yaralayıp gasbettikten sonra araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli Talha S'nin (19), İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Talha S'nin jandarmadaki ifadesinde, arkadaşı olan taksici Yunus Emre Yüksel'i (35) aramasının ardından gelip Eskişehir'den kendisini aldığını, Mudanya'ya giderken aralarındaki borç meselesi yüzünden kavga çıktığını söylediği, onu bıçaklayıp 6 bin lirasını ve cep telefonunu alarak kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında jandarma ekiplerince Mudanya Adliyesine getirilen Talha S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'da 16 T 4225 plakalı aracıyla taksicilik yapan Yunus Emre Yüksel, 20 Mayıs Pazartesi akşamı Eskişehir'den Mudanya'ya getirdiği yolcu tarafından Çepni Mahallesi yakınında bıçakla yaralanıp gasbedilmişti. Yüksel'i araçtan atıp taksiyle bir süre giden saldırgan, yaya olarak kaçmıştı.

Ailesi ve meslektaşlarının ihbarı üzerine terk edilen taksinin uzağında yaralı bulunan Yüksel hastaneye kaldırılmış, şüpheli Talha S. ise dün akşam Yenişehir ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.