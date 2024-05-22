Bursa'da Taksiciyi Bıçaklayıp Gasbeden Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Taksiciyi Bıçaklayıp Gasbeden Zanlı Tutuklandı

Bursa\'da Taksiciyi Bıçaklayıp Gasbeden Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bindiği taksinin sürücüsünü bıçakla yaralayıp gasbettikten sonra araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Zanlı, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayda yaralanan taksici ise hastanede tedavi altına alındı.

22.05.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bindiği taksinin sürücüsünü bıçakla yaralayıp gasbettikten sonra araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli Talha S'nin (19), İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Talha S'nin jandarmadaki ifadesinde, arkadaşı olan taksici Yunus Emre Yüksel'i (35) aramasının ardından gelip Eskişehir'den kendisini aldığını, Mudanya'ya giderken aralarındaki borç meselesi yüzünden kavga çıktığını söylediği, onu bıçaklayıp 6 bin lirasını ve cep telefonunu alarak kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında jandarma ekiplerince Mudanya Adliyesine getirilen Talha S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'da 16 T 4225 plakalı aracıyla taksicilik yapan Yunus Emre Yüksel, 20 Mayıs Pazartesi akşamı Eskişehir'den Mudanya'ya getirdiği yolcu tarafından Çepni Mahallesi yakınında bıçakla yaralanıp gasbedilmişti. Yüksel'i araçtan atıp taksiyle bir süre giden saldırgan, yaya olarak kaçmıştı.

Ailesi ve meslektaşlarının ihbarı üzerine terk edilen taksinin uzağında yaralı bulunan Yüksel hastaneye kaldırılmış, şüpheli Talha S. ise dün akşam Yenişehir ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Jandarma, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Taksiciyi Bıçaklayıp Gasbeden Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 14:48:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Taksiciyi Bıçaklayıp Gasbeden Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement