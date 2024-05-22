Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı yakalandı

Bursa\'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı yakalandı

Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. T.S. isimli zanlı, Mudanya İlçesi'nde gerçekleştirdiği saldırının ardından Yenişehir ilçesinde yakalandı. Zanlının yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

22.05.2024 00:29
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Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

Önceki gün Mudanya İlçesi Çepni Mahallesi'nde taksicilik yapan Yunus Yüksel'i (30) bıçaklayıp gasbeden, ardından kaçan T.S. (19), Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla Yenişehir ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yenişehir, Jandarma, Mudanya, Bursa, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı yakalandı - Son Dakika

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