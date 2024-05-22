Bursa\'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı yakalandı

Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.
Önceki gün Mudanya İlçesi Çepni Mahallesi'nde taksicilik yapan Yunus Yüksel'i (30) bıçaklayıp gasbeden, ardından kaçan T.S. (19), Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla Yenişehir ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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