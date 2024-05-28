Bursa'da Taksiciyi Darbeden Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Taksiciyi Darbeden Zanlı Gözaltına Alındı

Bursa\'da Taksiciyi Darbeden Zanlı Gözaltına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bindiği taksinin şoförünü darbedip araçtan indirmeye çalışan zanlı, sosyal medyada yayınlanan görüntüler sayesinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

28.05.2024 13:09
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bindiği taksinin şoförünü darbedip araçtan indirmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

Taksici H.T. (40), Atıcılar Mahallesi'nde Ufuk İ. ve başka bir kişiyi aracına aldı. Birkaç yere uğradıktan sonra Ufuk İ'nin başka bir adrese gitmek istemesi üzerine H.T'nin, evde çocuklarının beklediğini belirterek "Nerede inmek istiyorsanız orada bırakayım sizi." demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

H.T'yi darbeden Ufuk İ, onu araçtan indirmeye çalıştı. Bu sırada taksisini hareket ettiren H.T, bölgeden uzaklaştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan Ufuk İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Araç iç güvenlik kamerasının kayıtlarında, Ufuk İ'nin H.T. ile aralarında geçen diyaloğun ardından onu darbettiği görülüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Taksiciyi Darbeden Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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