Bursa'da Tarım Arazileri Su Altında

20.02.2026 15:19
Karacabey'de taşan Çapraz Çayı, 5 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı. Zarar büyük.

5 BİN DÖNÜM TARIM ARAZİSİ SU ALTINDA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde karın erimesi ile taşan Çapraz Çayı, tarım arazileri, yolları ve köprüleri su altında bıraktı. Yaşanan taşkın tarım arazilerinde zarara neden olurken, su altında kalan yaklaşık 5 bin dönüm tarım arazisi dronla görüntülendi. Öte yandan taşkın nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun iki yakası da su altında kaldı.

'MAĞDURUZ'

Taşkının yaşandığı bölgede tarım arazisi olduğunu belirten Fikret Lafçı, "Uzun zamandır böyle bir su görmedik. Bu sene çok su geldi. Bizim yaklaşık 70-80 dönüm ekili arazimiz su altında kaldı. 20 dönüm biçemediğimiz yerler de su altında kaldı. Suya yakın olan yerlerimiz de var, mağduruz. 80 dönüm yerden 40 ton buğday, 20 ton mısır alabilirdik. Bu durumdan dolayı mağduruz. 10 liradan versek, 200 bin lira yapar. Sadece mısırdan 200-250 bin lira zararımız var. Mısır, ayçiçeği, buğday, domates gibi ürünler ekiliyor" dedi.

'DÖNÜM BAŞINA 8-10 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR'

Uluabat Gölü'nden Marmara Denizi'ne kadar birleşen çaydaki su taşkınından dolayı tarım arazilerinde büyük zarar olduğunu belirten Hüseyin Satı ise "Hububat ekimlerimiz vardı, buğday arpa tarzında. Sular altında şu an 3-5 bin dönüm arazi kaldı. Bazı vatandaşlarımızın sigortaları vardı ama sigortanın neyi ne kadar karşılayacağını bilmiyoruz. Sigortası olanlar, müracaatlarını yaptılar. Neticeyi bekliyoruz. 50 dönüm civarında buğday, arpa ekili arazilerimiz vardı. Ekiminden bugüne kadar yaptığımız masraf kabataslak yaptığımızda, 2 bin lira civarında dönüm maliyeti var. Mahsulü alamadığımızı da düşündüğümüz zaman dönüm başı 8-10 bin lira zararımız oluşur. Daha masrafı ve maliyeti devam edecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: DHA

