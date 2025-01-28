Bursa'da Tarım Lisesi 134. Yılını Kutladı

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Bursa'nın tarım lisesi 134. yılını kutladı

BURSA - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sadece eğitim alanında değil inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinde de önemli rolü olduğunu belirterek, "Okulumuz 9 faydalı model, 6 patent, 2 marka ve 2 tasarım ile Türkiye'nin tarımsal ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sunmuştur" dedi.

Türkiye'de ziraatin gelişmesi için 1891 yılında kurulan ve yaklaşık 400 bin metrekarelik tarım alanına sahip Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 134. yılında eski mezunları ile bir araya geldi. Programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, oda ve borsa üyeleri, eski mezunlar ile öğrenciler katıldı.

Okulun tarım ve ziraat alanına büyük katlı sağladığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "134 yıllık köklü bir geçmişe sahip Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sizlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Okul, gördüğüm kadarıyla sadece tarım eğitiminin değil, aynı zamanda ülkemizin tarımsal geleceğine şekil veren örnek gösterilen bir eğitim yuvası haline geldi. Hamidiye Tarım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarihi, Sultan Abdülhamit Han tarafından kurulan Hüdevendigar Hamidiye Ziraat Mektebi'ne kadar uzanmakta. Bu köklü kurum, geçmişten günümüze kadar ülkemize tarım ve ziraat alanında büyük katkılar sundu. Modern eğitim anlayışı ile yaklaşık 400 bin metrekarelik tarım alanı ve geniş yelpazeye sahip eğitim programı ile öğrencilerimiz geleceğe hazırlanmakta. Köklü okulumuz sadece eğitim alanında değil, aynı zamanda inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinde de öncü rolü oynamakta. Okulumuz, 9 faydalı model, 6 patent, 2 marka ve 2 tasarım ile Türkiye'nin tarımsal ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sundu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Etü Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü çerçevesinde okulunun başarısında 100 yıllık Bursa Ticaret Borsamızın rolü çok büyük. Meslek liseleri anlaşmasını imzaladığımızda Özer Matlı, "Ben de tarım lisesi yapayım, Bursa'ya bu yakışır" dedi. Ben de içimden "Olur mu acaba" diye düşündüm. Fakat Türkiye'de 134 borsa içinde ilk defa bir tarım meslek lisesine sahip çıkan Bursa Ticaret Borsa'sı oldu" şeklinde konuştu.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 134 yıllık bir çınarın içerisinde aile ve ahilik geleneğinden gelme olduğumuz için kendi köklerimizin arasında bulunuyoruz şu anda. Ticaret erbabı olmanın Osmanlı zamanında yazılan, unuttuğumuz değerlerin aslında tekrar hatırladığımız bir gün" dedi.

Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Cihan ise, "21 Mart 1891 yılında hizmete açıldı. 15 öğrenci ile eğitim öğretime başlayarak 1894 yılında ilk mezunları verdi. 1930 yılı itibariyle sadece çiftçi çocuklarını ve ortaokul mezunu olma şartı getirir. Mezunlar 90'lı yıllara kadar tarım ilçe ve il müdürlüklerinde öncelikli olarak atandı ve yurdun 4 bir köşesinde ülkenin ziraatin gelişmesi için hizmette bulundu" ifadelerini kullandı.