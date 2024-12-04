Bursa'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Pestisit Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Pestisit Denetimlerine Devam Ediyor

Bursa'da 2024'te 1304 üreticiden numune alınarak pestisit denetimleri gerçekleştiriliyor.

04.12.2024 12:16
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Bursa'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sebze meyve ürünlerinde hasat öncesi pestisit denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Müdürlüğün sosyal medya paylaşımına göre, 2024 yılında Bursa il ve ilçelerinden 22 sebze ve meyve ürün grubunda toplam 1304 üreticiden numune alınarak hasat öncesi denetlemeleri yapıldı.

Müdürlük personelince sebze ve meyvelerden alınan numunelere pestisit kalıntısı, tavsiye dışı ilaç ve yasaklı ilaç kullanımının analiz yapılarak, denetim uygulanıyor.

Denetimlerde üreticilerin cezai işlemle karşılaşmaması için yetiştirdikleri ürünlerde reçeteli ve ilaç etiketindeki dozlara, tavsiyeli ürünlere uygun ilaç kullanmaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Pestisit Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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