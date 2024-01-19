Bursa\'da Tarımsal İlaçlama Sırasında Nesli Tehlike Altında Olan Anadolu Şeritli Semenderi Bulundu

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BURSA'da tarımsal ilaçlama için su çekilen gölette, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu şeritli semenderi bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir vatandaşın, tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi yaptığı sulama göletinde semender görerek ihbarda bulunduğu belirtildi. Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu belirtilen türle ilgili Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından inceleme yapıldığı, incelemede türün, önceden Doğulu kuzey şeritli semenderi (Kafkas şeritli semenderi) ile aynı tür altında kabul edilen ancak genetik çalışmalar ile alt tür düzeyinden tür seviyesine çıkarılan Anadolu şeritli semenderi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

DKMP Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tarımsal ilaçlama tankerleriyle su alınması sırasında suya bulaşabilecek ilaç riskine karşı, burada yakalanan üç erkek birey, yine aynı bölgede yer alan ve içerisinde türe ait bireylerin bulunduğu, su içi bitkilerince zengin farklı bir alana uygun koşullar altında taşındı. Anadolu şeritli semenderi, Samsun'dan (Kızılırmak Deltası dahil) batıya doğru tüm Kuzey Anadolu'da yayılış gösteren bir türdür ifadelerine yer verildi. (DHA)