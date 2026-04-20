Bursa\'da Tartışma Kanlı Bitti: Bıçakla Yaralama

20.04.2026 22:47
Osmangazi'de tartışma sırasında G.Ö.'yü bıçakla yaralayan M.A. tutuklandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde M.A. ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, G.Ö'yü bıçakla yaraladı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A'yı suç aletiyle gözaltına aldı.

Şüpheli M.A. ifadesinde, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada G.Ö'nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek için yanında bulunan kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
