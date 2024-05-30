Bursa'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Yaralandı

Bursa\'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, akrabalar arasında çıkan tartışma sonucu bir baba ve oğlu silahla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

30.05.2024 05:37
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştıkları akrabaları tarafından silahla yaralanan baba ve oğlu hastaneye götürüldü.

Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak'ta, aynı aileden Kerem, Yusuf ve Baran K. ile diğer aileden Hüseyin K. (60) ve oğlu Naif K. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan Hüseyin K. ve oğlu silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Baba, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Yaralandı - Son Dakika

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