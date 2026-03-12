Mevlana'nın İzinde Müzik Dinletisi - Son Dakika
Mevlana'nın İzinde Müzik Dinletisi

12.03.2026 13:32  Güncelleme: 14:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ayna: Mevlana’nın İzinde" müzik dinletisi, usta oyuncu Altan Erkekli’nin anlatımıyla Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini kültürel etkinliklerle zenginleştirmeye devam ediyor. Tasavvuf düşüncesindeki "insan" ve "gönül" kavramlarını bir ayna metaforu üzerinden ele alan sahne projesi, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Altan Erkekli'den "Yedi Öğüt" vurgusu

Programda, usta sanatçı Altan Erkekli, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin evrensel mesajlarını içeren "Yedi Öğüt"ü, etkileyici bir performansla seslendirdi. Şef İhsan Özer yönetimindeki orkestranın eşlik ettiği gecede; solistler İbrahim Suat Erbay ve Ahmet Yağmur Kucur'un yorumladığı tasavvuf eserleri dinleyicileri derin bir müzik yolculuğuna çıkardı.

"Bursa'dan dünyaya sevgi yükseliyor"

Sahnede duygu ve düşüncelerini paylaşan Altan Erkekli, Bursa'da seyirciyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının atmosferinde Mevlana'yı anmak için bir araya geldik. Mevlana'nın ulu sevgisine ulaşmak, sevmek ve barıştan yana bir dünyanın habercisi olmak gayesiyle buradayız. Bu gece Bursa'dan tüm dünyaya sevgiyi öğütleyen sesler yükseliyor. Bu iklimi paylaşmak çok kıymetli."

Sanatçılar adına fidan dikildi

Konserin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Nazan Akdoğan ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sanatçılara teşekkür ederek, hediyeler takdim etti. Sanatçılara ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından adlarına dikilen fidanların sertifikaları sunuldu.

Kaynak: ANKA

