Bursa'da Tavuk Döner Yiyen 17 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa'da Tavuk Döner Yiyen 17 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa\'da Tavuk Döner Yiyen 17 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, aynı işletmeden tavuk döner yiyen 17 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle işletmenin satışları durduruldu ve numuneler alındı.

04.12.2024 21:52  Güncelleme: 21:53
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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir işletmede farklı zamanlarda yedikleri tavuk dönerin ardından fenalaşan 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir ilçesinde saat 18.00'den sonra iddiaya göre, aynı işletmede farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 17 kişi, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaşları 16 ile 50 arasında değişen 17 kişi tedaviye alınırken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise işletmenin satışlarını durdurdu, Yenişehir Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri de gıda ürünlerinden numune alarak gıda kontrol laboratuvarına gönderdi.

'HER BİR VAKANIN AYNI GIDA İŞLETMESİNDEN ALIŞVERİŞ YAPTIĞI ANLAŞILMIŞTIR'

Gıda zehirlenmesi yaşayan 17 kişiyi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bugün saat 18.00'den sonra Yenişehir Devlet Hastanesi'ne çok sayıda vatandaşımız mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvuruda bulunmuştur. İlk belirlemelere göre 16 ile 50 yaş arasında 17 vatandaşımızın bu şikayetle Yenişehir Devlet Hastanesi'ne başvurması üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulmuş ve her bir vakanın aynı gıda işletmesinden alışveriş yaptığı anlaşılmıştır. Söz konusu durum anlaşılır anlaşılmaz ivedilikle Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda işletmesinin satışlarını durdurmuş ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte numune alınarak, İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Durumu anbean takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Tavuk Döner Yiyen 17 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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