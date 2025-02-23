Bursa'da Teknoloji Zirvesi: Çin G20 Genç Girişimciler İttifakı ile İş Birlikleri Görüşüldü

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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, TÜGİAD Bursa Şubesi tarafından düzenlenen Teknoloji Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen Çin G20 Genç Girişimciler İttifak Başkanı Han Tianqi ve yönetimini ağırladı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi tarafından "Yapay Zeka: Geleceğin Şekillendiricisi" başlığıyla Teknoloji Zirvesi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, zirve öncesinde Çin G20 Genç Girişimciler İttifak Başkanı Han Tianqi, TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal ve yönetimlerini makamında ağırladı. Ziyarette, iki ülke ve kentler arasında yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. Teknolojinin hızla geliştiği ve büyük önem kazandığı bir dönemde TÜGİAD Bursa Şubesi tarafından organize edilen zirvenin önemli olduğunu belirten Halisçelik, "Yeşil Bursa'mız için hayata geçirebileceğimiz iş birliklerini ve Çin firmalarının Bursa'daki yatırım olanaklarını değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Çin heyetine ve TÜGİAD yönetimine teşekkür ederim" dedi.