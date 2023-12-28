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Bursa'da Tekstil Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Tekstil Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çalışan Yakup Altun, yük asansörü ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. İş arkadaşları tarafından kurtarılmaya çalışılan Altun'un öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da Tekstil Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti
28.12.2023 - 17:36,  Güncelleme: 17:37
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BURSA'da, tekstil fabrikasında yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi Yakup Altun (50), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mustafa Karaer Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Yakup Altun, malzeme yüklerken, hareket eden asansörle duvar arasında sıkıştı. Olayı gören iş arkadaşları, sıkışan Altun'u kurtarmaya çalışırken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerindeki kontrolünde, Altun'un öldüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Yakup Altun'un cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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