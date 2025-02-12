Bursa'da Terasta Çıkan Yangın Elektrik Hattına Sıçradı

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1) TERASTAKİ YANGIN ELEKTRİK HATTINA SIÇRADI, KOPAN KABLOLAR EKİPLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

BURSA'da, 3 katlı apartmanın terasında çıkan yangın sokaktaki elektrik hattına sıçradı. Patlamaların meydana geldiği hattın yanan kabloları koparak, itfaiye ekiplerinin üzerine düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi, Görgülü Sokak'taki 3 katlı apartmanın terasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katı saran alevler, apartmanın yakınındaki elektrik hattının kablolarına sıçradı. Hatta meydana gelen patlamalar ile birlikte yanan kablolar koptu. Bazı kablo parçaları, o sırada alevlere müdahale eden itfaiye ekibinin üzerine düştü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonrası yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, terasta başlayıp elektrik kablolarına sıçrayan ve kabloların yanarak itfaiye ekiplerinin üzerine düşme anları kameralara yansıdı.