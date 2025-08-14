Bursa\'da Terastan Düşen Genç Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın terasından düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.Ç. (17), Huzur Mahallesi 56. Sokak'ta oturduğu 2 katlı binanın çatı katından dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan K.Ç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
