Bursa'da Terör Operasyonu Yalanıyla İki Yaşlı Adamı Dolandıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Terör Operasyonu Yalanıyla İki Yaşlı Adamı Dolandıran Şüpheli Tutuklandı

Bursa\'da Terör Operasyonu Yalanıyla İki Yaşlı Adamı Dolandıran Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da, terör örgütüne yapılan operasyonda isimlerinin geçtiği yalanıyla kandırdığı iki yaşlı adamın yüklü miktardaki altın ve paralarını alan şüpheli, tutuklandı. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

15.05.2024 13:23
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Bursa'da, terör örgütüne yapılan operasyonda isimlerinin geçtiği yalanıyla kandırdığı iki yaşlı adamın yüklü miktardaki altın ve paralarını alan şüpheli, tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde yaşayan C.A'yı (68) cep telefonundan arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp isminin terör örgütüne yapılan operasyonda geçtiğini öne sürerek, evinde ve bankada bulunan ziynet eşyası ve paraları poşete koyup evin dışına çıkmasını istedi.

Bunun üzerine C.A, evde bulunan 44 cumhuriyet altını, 23 çeyrek altın, 7 yarım altın, bir Ata altını, bir takı seti, iki bilezik, bir beyaz altın set, 7 yüzük, 3 kolye ucu, mor taşlı kolye ucu yüzük ve küpe seti, iki zincir bileklik, 1000 dolar ile iki kolyeyi poşete koyarak dışarı çıktıktan sonra kendisini polis olarak tanıtan kişiye verdi.

Benzer yalanlarla Gemlik ilçesinde yaşayan L.A'yı (74) da kandıran şüpheli, bu kişinin dışarı çıkmasını sağlayarak yanında getirdiği 5 bilezik, iki çeyrek altın ve 1200 avronun bulunduğu poşeti alarak uzaklaştı.

Elinde poşetle yürürken güvenlik kameralarına takıldı

İhbar üzerine iki olayı araştıran Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.S. (19) olduğunu, suç olaylarında ona bir akrabasının yardım ettiğini belirledi.

Dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlatan polis, E.S'nin altın ve paraları naylon poşetler içinde aldığı adreslerin çevrelerindeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, E.S'nin izini kaybettirmek için uzun süre yürüdüğü, daha sonra taksiye bindiği ve Yenişehir ilçesine giderek mevsimlik işçi olarak bir tarlada çalıştığını tespit etti.

Çalıştığı tarlada gözaltına alınan şüpheli ile kaçması için ona yardımcı olan akrabası, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, akrabası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Terör Operasyonu Yalanıyla İki Yaşlı Adamı Dolandıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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