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Bursa'da Tiner Kutusuyla Oynayan Çocuk Yanarak Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Tiner Kutusuyla Oynayan Çocuk Yanarak Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede oyun oynayan 11 yaşındaki Kayra K., bulduğu tiner kutusunu çakmakla ateşe verdi. Ancak tinerin yanmasıyla çocuğun kıyafetleri alev aldı ve yaralandı. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayra K., bacaklarında ikinci derece yanıklarla tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da Tiner Kutusuyla Oynayan Çocuk Yanarak Yaralandı
01.01.2024 - 11:31,
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BURSA'da bahçede bulduğu tiner kutusunu çakmakla ateşe veren Kayra K. (11), kıyafetlerinin tutuşması ile yaralandı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde oyun oynayan Kayra K., dün akşam saatlerinde bulduğu tiner kutusunu çakmakla yaktı. Tinerin yanması ile kıyafetleri alev alan çocuğun yardımına ailesi koştu. Kıyafetleri söndürülen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan Kayra K., tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Tiner Kutusuyla Oynayan Çocuk Yanarak Yaralandı - Son Dakika
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