Bursa'da Toplu Taşımada 'Gittiğin Kadar Öde' Dönemi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Toplu Taşımada 'Gittiğin Kadar Öde' Dönemi Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 Eylül'den itibaren toplu taşımada 'Gittiğin Kadar Öde' uygulamasını başlatacak. Bu sistemle yolcular, yalnızca kullandıkları mesafe kadar ödeme yapacak ve iade sistemi ile ekonomik avantaj elde edecek.

17.09.2024 10:29  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, 17 Eylül tarihinden itibaren 'Gittiğin kadar öde' uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Türkiye'deki 5 büyükşehir arasında en ucuz toplu taşıma ücreti açısından 4'üncü sırada bulunan, öğrenci binişini 5 TL'de tutan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda 'Gittiğin kadar öde' dönemini başlatıyor. Bu uygulama ile BursaRay tam ücret tarifesi üzerinden 1-5 istasyon arası yolculuk yapan yolculara 5 TL, 6-11 istasyon arası yolculuk yapanlara ise 2 TL iade yapılacak. 12 istasyon ve üzeri yolculuklarda iade uygulanmayacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"17 Eylül 2024 Salı günü saat 00.00'dan itibaren 'Gittiğin Kadar Öde' uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bu yeni sistemle birlikte, toplu taşımada daha adil ve esnek bir ücretlendirme dönemine giriyoruz. Yolcularımız artık sadece kullandıkları mesafe kadar ödeme yapacak ve böylece toplu taşıma deneyimi daha ekonomik hale gelecek. BursaRay tam ücret tarifesi üzerinden 1-5 istasyon arası yolculuk yapan yolculara 5  TL, 6-11 istasyon arası yolculuk yapanlara ise 2 TL iade yapılacaktır. 12 istasyon ve üzeri yolculuklarda iade uygulanmayacaktır.

Tam BursaKart ve vizesi geçmiş kart tiplerinde de iade uygulanacaktır. BursaRay'a yapılan binişlerde aktarma indirimi alan yolcular, iade sisteminden yararlanamayacaklardır. Örneğin, otobüs ile başlayan ve ardından BursaRay'a aktarma yapılan bir yolculukta, aktarma indirimi uygulandığı için 'Gittiğin Kadar Öde' kapsamında ekstra bir indirim yapılmayacaktır.

İade süresi, yolcunun ilk binişinden itibaren 90 dakika olarak belirlenmiştir. İade alabilmek için yolculuğun ilk biniş noktası BursaRay olmalıdır. Bu durumda iade sistemi devreye girecektir. T2 tramvay hattı iade sistemine dahil değildir. Sanal kartlar iade sistemine dahil değildir.

Bu yenilikle toplu taşımada daha esnek bir fiyatlandırma sunarak hem kentimizin ekonomisine hem de halkımızın bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. BURULAŞ olarak Bursa halkına daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Gittiğin Kadar Öde' uygulaması ile her durak için adil bir ücretlendirme sunarak yolcularımıza daha konforlu bir toplu taşıma deneyimi sağlamayı amaçlıyoruz."

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Eylül, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Toplu Taşımada 'Gittiğin Kadar Öde' Dönemi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
15:52 Düğüne ’’patlama’’ molası Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti Düğüne ''patlama'' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti
15:50 Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu
15:45 Hindistan’da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı Hindistan'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı
15:21 Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 11:43:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Toplu Taşımada 'Gittiğin Kadar Öde' Dönemi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement