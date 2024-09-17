Bursa'da Toplu Taşımada 'Gittiğin Kadar Öde' Dönemi Başlıyor

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(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, 17 Eylül tarihinden itibaren 'Gittiğin kadar öde' uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Türkiye'deki 5 büyükşehir arasında en ucuz toplu taşıma ücreti açısından 4'üncü sırada bulunan, öğrenci binişini 5 TL'de tutan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda 'Gittiğin kadar öde' dönemini başlatıyor. Bu uygulama ile BursaRay tam ücret tarifesi üzerinden 1-5 istasyon arası yolculuk yapan yolculara 5 TL, 6-11 istasyon arası yolculuk yapanlara ise 2 TL iade yapılacak. 12 istasyon ve üzeri yolculuklarda iade uygulanmayacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"17 Eylül 2024 Salı günü saat 00.00'dan itibaren 'Gittiğin Kadar Öde' uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bu yeni sistemle birlikte, toplu taşımada daha adil ve esnek bir ücretlendirme dönemine giriyoruz. Yolcularımız artık sadece kullandıkları mesafe kadar ödeme yapacak ve böylece toplu taşıma deneyimi daha ekonomik hale gelecek. BursaRay tam ücret tarifesi üzerinden 1-5 istasyon arası yolculuk yapan yolculara 5 TL, 6-11 istasyon arası yolculuk yapanlara ise 2 TL iade yapılacaktır. 12 istasyon ve üzeri yolculuklarda iade uygulanmayacaktır.

Tam BursaKart ve vizesi geçmiş kart tiplerinde de iade uygulanacaktır. BursaRay'a yapılan binişlerde aktarma indirimi alan yolcular, iade sisteminden yararlanamayacaklardır. Örneğin, otobüs ile başlayan ve ardından BursaRay'a aktarma yapılan bir yolculukta, aktarma indirimi uygulandığı için 'Gittiğin Kadar Öde' kapsamında ekstra bir indirim yapılmayacaktır.

İade süresi, yolcunun ilk binişinden itibaren 90 dakika olarak belirlenmiştir. İade alabilmek için yolculuğun ilk biniş noktası BursaRay olmalıdır. Bu durumda iade sistemi devreye girecektir. T2 tramvay hattı iade sistemine dahil değildir. Sanal kartlar iade sistemine dahil değildir.

Bu yenilikle toplu taşımada daha esnek bir fiyatlandırma sunarak hem kentimizin ekonomisine hem de halkımızın bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. BURULAŞ olarak Bursa halkına daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Gittiğin Kadar Öde' uygulaması ile her durak için adil bir ücretlendirme sunarak yolcularımıza daha konforlu bir toplu taşıma deneyimi sağlamayı amaçlıyoruz."