(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden yan yolda asfalt yenileme çalışmaları kapsamında terminale gidiş istikametini, 5-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminaline giden yan yolda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 5-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında terminale gidiş istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süreçte trafik akışı, Demirtaş kavşağından sağlanacak.
Sürücülerin, çalışmalar süresince alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Trafik Düzenlemesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?