Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bülent S. (48) idaresindeki 77 ACF 751 plakalı otomobil, Orhangazi- İznik kara yolu Kerametaltı mevkisinde kontrolden çıkarak zeytinliğe girdi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, 3 zeytin ağacına çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Bülent S, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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