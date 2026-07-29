Bursa'da Trafik Kazası: 4 Kayıp - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 4 Kayıp

Bursa\'da Trafik Kazası: 4 Kayıp
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Yağış nedeniyle kaygan yolda kaza yapan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti, 12 yaşındaki Şeyda da öldü.

BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda köprü altındaki beton duvara çarpan otomobilde 3 yakınının hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve duran kalbi 2 kez çalıştırılan Şeyda Acar da (12) tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 25 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında, Karacabey ilçesindeki Seyranköy Köprüsü altında meydana geldi. Mustafakemalpaşa'dan Bursa'ya giden 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücüsü Begüm Şevval Usta'nın (26) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacabey ilçesindeki Seyranköy Köprüsü'nün altındaki beton duvara çarptı. Sürücü Usta ile otomobilde bulunan dedesi Nurettin Acar (73) ve anneannesi Müzeyyen Acar (74) yaşamını yitirdi, Filiz Acar Usta (51) ile yeğeni Şeyda Acar da yaralandı.

YOLDAN GEÇEN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, itfaiyeciler tarafından çıkarılırken, kalbi duran Şeyda Acar'a o sırada yoldan geçerken kazayı görüp duran doktor müdahale etti. Doktorun sedyedeki çocuğa kalp masajı yaptığı anlar, kameraya yansıdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda bir kez daha duran kalbi çalıştırılan Şeyda Acar, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada babaannesi, dedesi ve kuzenini kaybeden Acar'ın, Nilüfer ilçesinde Vahide Aktuğ Ortaokulu öğrencisi olduğu ve 6'ncı sınıfa geçtiği öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü küçük çocuğun ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Şeyda Acar'ın cenazesi, öğretmenlerinin de katıldığı cenaze töreninin ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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