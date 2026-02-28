Bursa'da Trafikte Kavga: 180 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Trafikte Kavga: 180 Bin TL Ceza

Bursa\'da Trafikte Kavga: 180 Bin TL Ceza
28.02.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, trafikteki kavgada sürücüye 180 bin TL ceza verildi, aracı 60 gün men edildi.

BURSA'da trafikte takip ettiği otomobilin önünü kesip, yanındaki 2 kişi ile araçtan inen hafif ticari araç sürüsüne, TBMM Genel Kurulu'nda 12 Şubat'ta kabul edilen kanun kapsamında saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inip, kavga ettiği gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesildi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. 16 BNL 129 plakalı otomobil ile 16 AVV 308 plakalı hafif ticari aracın sürücüleri arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü, hafif ticari aracı ile otomobilin önünü kesti, ardından aşağı inip yanındaki 2 kişi ile otomobil sürücüne yöneldi. Otomobil sürücüsünün camını açması ile 2 kişi, araç içine doğru yumruk savurdu. O anlar, diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Olaya ilişkin görüntülerin sanal medyada yer almasının ardından polis ekipleri, hareket geçti. Ekipler, hafif ticari aracın sürücüsüne, TBMM Genel Kurulu'nda 12 Şubat'ta kabul edilen kanun kapsamında saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inip, kavga ettiği gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesti. Yine aynı kanun kapsamında sürücüsünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca hafif ticari araç, 60 gün süre ile trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, Güncel, Bursa, Ceza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Trafikte Kavga: 180 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

12:55
Diz boyu kar yağdı Sizce burada maç oynanır mı
Diz boyu kar yağdı! Sizce burada maç oynanır mı?
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:39:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Trafikte Kavga: 180 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.