Bursa'da traktör devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da traktör devrildi, sürücü yaralandı

Bursa\'da traktör devrildi, sürücü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bir traktör yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi. Traktör sürücüsü Yaşar Ali Yılmaz yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

08.05.2024 13:23
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi nedeniyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde Radar Yolu mevkisinde seyreden Yaşar Ali Yılmaz (53) idaresindeki 44 HU 596 plakalı traktör, yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı.

Traktörün yolun kenarına devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı bölgeye, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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