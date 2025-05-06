Bursa'da Tüfekle Öldürme Cezası: 11 Yıl 8 Ay - Son Dakika
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Bursa'da Tüfekle Öldürme Cezası: 11 Yıl 8 Ay

Ramazan Z, eşini taciz eden kişiyi öldürmekten müebbete mahkum edilip cezası 11 yıl 8 aya düşürüldü.

06.05.2025 15:32
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl eylül ayında eşini telefonla taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Z, olayda hayatını kaybeden Esat Çelik'in eşi Ruhiye Çelik ve taraf avukatları katıldı.

Karadan önce söz verilen sanık Ramazan Z, pişman olduğunu belirtti.

Sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, tahrik ve takdir indirimiyle cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü.

Geçen yıl eylül ayında Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Esat Çelik (47) ile Ramazan Z. (48) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Z, yanında bulunan tüfekle Çelik'e ateş ederek yaralamıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Esat Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan Z, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Tüfekle Öldürme Cezası: 11 Yıl 8 Ay - Son Dakika

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