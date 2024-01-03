Bursa\'da TÜGVA Ortaokul Koordinatörü avukatın kaza anı kameralara yansıdı

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Bursa'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya'nın (35) yaralandığı kaza mobese kamerasına yansıdı. Görüntüde Kaya'nın kullandığı otomobilin süratle yola girdiği, dönüş yapmak istediği sırada ise direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracının duvara çarptığı görüldü.