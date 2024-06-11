Bursa'da Unutulan Çantadaki Parayı Harcayan Şüpheliye Ev Hapsi Verildi - Son Dakika
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Bursa'da Unutulan Çantadaki Parayı Harcayan Şüpheliye Ev Hapsi Verildi

Bursa\'da Unutulan Çantadaki Parayı Harcayan Şüpheliye Ev Hapsi Verildi

Bursa'da bir kadının parkta unuttuğu çantadaki 170 bin liranın bir bölümüyle harcama yapan şüpheliye ev hapsi verildi. Yabancı uyruklu kadının çantasını alan şüpheli, polis tarafından evinde gözaltına alındı. Şüpheli, suçunu itiraf ederek aldığı parayla döviz ve ziynet eşyası satın aldığını söyledi. Mahkeme tarafından serbest bırakılan şüpheli, çantanın geri kalanıyla aldığı eşyaları mağdur kadına teslim etti.

11.06.2024 13:17
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Bursa'da bir kadının parkta unuttuğu çantadaki 170 bin liranın bir bölümüyle harcama yapan şüpheliye ev hapsi verildi.

Yıldırım ilçesindeki Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne giden yabancı uyruklu Meryem H, çantasını bankta unutup ayrıldı. Bir süre sonra geri döndüğünde çantasını yerinde bulamayan kadın, polisi arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek Meryem H'nin ifadesine başvuran ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden, sarı poşet içindeki çantayı kadınla aynı uyruklu G.J'nin aldığını belirleyen polis, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı, paranın bir bölümüyle döviz ve ziynet eşyası aldığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen G.J, çıkarıldığı hakimlikçe konutunu terk etmeme koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Paranın kalanı ile zanlının aldığı döviz ve altın kolye ise Meryem H'ye teslim edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin içinde para olan çantayla Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde dolaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

Ev hapsi, Bursa, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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