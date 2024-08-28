Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli Z.A.K'nin Hocahasan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Bu kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 750 adet uyuşturucu hap, 2 adet telefon ile suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alının zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.