Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Emek Polis Merkezi Amirliğine bağlı Güven Timi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan U.U. ile B.A. kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında, 46 paket esrar, tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Uyuşturucu Ticareti: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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