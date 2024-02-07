Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.İ.M., cipinde gözaltına alındı. Cipte yapılan aramada 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

07.02.2024 14:13
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BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.İ.M., cipinde gözaltına alındı. Ön camında sahte 'basın trafik kartı' bulunan cipte, 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.İ.M. adlı şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, H.İ.M'yi evinden çıkıp, cipine bindiği sırada yakaladı. Cipte yapılan aramada koltukların altına saklanmış 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Şüphelinin cipinin ön camında sahte 'basın trafik kartı' bulundurduğu da görüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Uyuşturucu Ticareti, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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