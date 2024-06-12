Bursa'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 2 Tutuklama

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BURSA'daki, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan İbrahim Ant ile Recep Aydın tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarında, Alaaddinbey Mahallesi'nde daha önceden de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İbrahim Ant'ın satışı yönünde bilgi aldı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, kendisini takip eden polisleri fark edince kaçtı. Takibin ardından yakalanan şüphelinin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi, evine de operasyon gerçekleştirildi. Evdeki Recep Aydın ile İbrahim Ant'ın kız arkadaşı S.Ö. gözaltına alınırken; aramada 230 gram esrar, 3 hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede tabancalardan birinin İstanbul Bayrampaşa'daki bir ikametten çalındığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Ant ve Recep Aydın, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarda, dün saat 22.00 sıralarında Gümüştepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisinin ardından ekipler çalışma başlattı. Çukurbağlar Sokak'ta H.T. ve M.Y. isimli şüphelileri yakalayan ekipler, M.Y.'ye ait araçta 28 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirdi. Şüphelinin ifadesinde hapları H.T.'den satın aldığını söylemesi üzerine, şüphelinin evinde yapılan aramada da 1526 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 10 bin 415 lira ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.