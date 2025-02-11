Bursa'da Yabancı Uyruklu İşçilerin Kaçak Çalıştırıldığı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da Yabancı Uyruklu İşçilerin Kaçak Çalıştırıldığı Ortaya Çıktı

Bursa\'da Yabancı Uyruklu İşçilerin Kaçak Çalıştırıldığı Ortaya Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yabancı uyruklu 9 kişiye kalacak yer temin edip çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, kimlik bilgileri bulunmayan kişilerin kaçak giriş yaptığı belirlendi.

11.02.2025 18:48  Güncelleme: 18:51
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BURSA'da yabancı uyruklu 9 kişiye kalacak yer temin edip, iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede, yabancı uyruklu kişilere kalacak yer temin edildiği ve aynı adreste çalıştırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 10 Şubat'ta söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 9 kişiden 6'sının kimliklerinin bulunmadığı ve yurda kaçak yollarla giriş yaptığı, 3 yabancı uyruklunun ise Bursa ve farklı illere kayıtlı oldukları tespit edildi. 9 kişinin, 7 aydır inşaat firmasının şantiye alanındaki konteynerlerde kaldıklarını ve aylık ücretlerin de elden nakit olarak ödendiğini beyan etmesi üzerine, yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı tespit edilen S.C., H.D. ve G.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu 9 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Mine AK

Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Yabancı Uyruklu İşçilerin Kaçak Çalıştırıldığı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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