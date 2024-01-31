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Bursa'da yakıtı biten otomobil, motosiklet ile itilerek götürüldü - Son Dakika
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Bursa'da yakıtı biten otomobil, motosiklet ile itilerek götürüldü

Bursa'da yakıtı biten bir otomobil, 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile itilerek götürüldü. Olay, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Otomobilin sürücüsü, yardım istemek için arkadaşlarını aradı. Yardıma gelen 3 kişiden 2'si motosikletle otomobili iterken, diğeri araç bagajının üzerinde ayakta durarak trafikte ilerledi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

31.01.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
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Bursa'da yakıtı biten otomobil, 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile itilerek götürüldü. Bu sırada araç bagajının üzerindeki kişinin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Otomobilinin yakıtı biten sürücü yolda kalınca, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Yardıma gelen 3 kişiden 2'si motosikletle otomobili iterken; diğeri de araç bagajının üzerinde ayakta durarak trafikte ilerledi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa\'da yakıtı biten otomobil, motosiklet ile itilerek götürüldü
Kaynak: DHA

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