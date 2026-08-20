Bursa'da Yangın: Çiftlik Kullanılamaz Hale Geldi
Bursa'da bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat sürede kontrol altına alındı.
BURSA'da, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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