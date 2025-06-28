Bursa'nın Nilüfer ilçesinde buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.
Minareliçavuş Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler zeytinliğe sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Yangın: Tarladan Zeytinliğe Sıçradı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?