Bursa'da Yapay Zeka Destekli Şoför İzleme Sistemi Devreye Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Yapay Zeka Destekli Şoför İzleme Sistemi Devreye Alındı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ ile birlikte toplu taşıma araçlarında yapay zeka destekli şoför izleme sistemini uygulamaya sokarak yolcuların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

09.10.2024 11:14  Güncelleme: 11:39
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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, 360 araçta yapay zeka destekli şoför izleme sistemini devreye alarak yolcuların daha güvenli ve konforlu seyahat etmelerini hedefliyor.

Bursa'da toplu ulaşımı daha da ulaşılabilir hale getirip, kalite ve konforu en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda bir yenilik daha yaptı. Her gün toplu taşıma araçlarında yüz binlerce vatandaşı taşıyan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, 360 araçta yapay zeka destekli şoför izleme sistemini devreye aldı. Yapay zeka destekli sistem, şoförün sürüş sırasında olası uykulu olma ve telefonla konuşma gibi dikkati dağıtıcı durumları, yolcuların güvenliğini riske atan her türlü davranışı anında tespit ediyor. Olası riskleri önceden tespit eden sistem, BURULAŞ denetim ekiplerine uyarı gönderiyor. Böylece ekipler duruma hızlıca müdahale ederek olası kazaların ve güvenlik ihlallerinin önüne geçmiş oluyor. Şoförlerin sorumluluk bilincini artıran, daha dikkatli ve özenli bir sürüş sergilemelerini sağlayan sistem, Bursalıların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapmasına da imkan sağlıyor.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, yapay zeka destekli şoför davranış takip sistemi adı verilen uygulamayı 546 otobüsün 306'sında devreye aldıklarını belirterek, "Bu yeni sistemi tüm otobüslerimizde uygulayacağız. Sistem, seyahat esnasında şoförlerin uyumsuz ve uygunsuz hareketlerini bize bildiriyor. Uyuklarsa, sigara içerse, telefonla konuşursa, ani manevralar yaparsa, kendilerine öğretilenlerin dışında hareket tarzlarına girerlerse sistem bizi uyarıyor. Uyardığında da biz hemen müdahale edebiliyoruz. ya telefonla arıyoruz ya da sahadaki denetim elemanlarımız olaya müdahale ediyor. Alanda yaptığımız kontrol ve denetimlerde tespit ettiklerimizin dışında çok daha kısa sürede bilgi almamızı ve müdahale etmemizi sağlıyor. Amacımız, öncelikle taşıdığımız yolcuların güvenliğidir. İkinci olarak çalışan şoförümüzün, aracımızın ve ulaşımın güvenliğidir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Yapay Zeka Destekli Şoför İzleme Sistemi Devreye Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Yapay Zeka Destekli Şoför İzleme Sistemi Devreye Alındı - Son Dakika
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