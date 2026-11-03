Bursa\'da yaralı gökdoğan, DKMP 2\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı

Bursa'da yaralı gökdoğan, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da yaralı bulunan gökdoğan, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Veteriner hekimlerin müdahalesiyle aşıları yapılan ve ilaç tedavisi uygulanan gökdoğan, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.
BURSA'da yaralı halde bulunan gökdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Kentte bir kişi yaralı gökdoğanı fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, gökdoğanı koruma altına alındı. Veteriner hekimlerin müdahalesiyle aşıları yapılan gökdoğana ilaç tedavisi de uygulandı. Tedavisi süren gökdoğan, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak. DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, duyarlı davranışından dolayı ihbarda bulunan vatandaşa teşekkür ederken, kuşun taşınma ve tedavi sürecine ilişkin görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.
-Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ -Kamera: Bursa,
Kaynak: DHA
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