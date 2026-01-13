Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinden Can Kurtaran Destek

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Teferrüç Mahallesi'ndeki evinin yolu ulaşıma kapanan onkoloji hastasını güvenli bir şekilde tedavisinin yapılacağı hastaneye ulaştırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Yıldırım ilçesinin Teferrüç Mahallesi'nde ikamet eden onkoloji hastasının güvenli bir şekilde tedaviye ulaşımı sağlandı.

Sabah saatlerinde AKOM'a gelen ihbar üzerine harekete geçen Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi, Uludağ sırtlarında bulunan ve dar, eğimli olup kar yağışı nedeniyle ambulans ulaşımına kapanan adrese intikal etti. Ekipler, hastayı evinden güvenli şekilde alarak bir alt sokakta hazır bekleyen Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri'nin hasta nakil ambulansına ulaştırdı.

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ne sevk edilen vatandaş, tedavisinin tamamlanmasının ardından yine ekipler tarafından güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı.

Hastanın yakınları, zorlu hava koşullarına rağmen hızlı ve özverili bir şekilde müdahalelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.