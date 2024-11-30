BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından otobüs şoförünün görevine son verildi.
Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol verme meselesi nedeniyle özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sona erdi.
Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından İnegöl Ulaşım A.Ş. (İNULAŞ) yönetimi, özel halk otobüsü şoförünün görevine son verdi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Yol Verme Tartışması: Otobüs Şoförü İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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