Bursa'daki kazada eşini kaybeden anne, sürücüye yakalama kararı çıkınca sevindi

'BEN DAHA BABAMIN TOPRAĞINA SARILAMADIM'

Bursa'da tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, oğlu Can Bilensir'in (12) ise yaralandığı kazada tahliye edilen otomobil sürücüsü Bilal Ç. hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından konuşan Ali Bilensirs'in oğlu Can Bilensir, sürücünün ilkin serbest bırakılmasına çok üzüldüğünü, daha sonrasında çıkarılan yakalama kararını öğrenince sevindiğini dile getirdi.

KAZADAN SONRA YUNUS POLİS OLMA HAYALİNDEN VAZ GEÇTİ

Hoca İlyas Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan ve bacağındaki kırıklar nedeniyle evde tedavisi süren Can Bilensir, sürücünün serbest bırakılmasına çok üzüldüğünü, ardından çıkarılan yakalama kararını öğrenince ise mutlu olduğunu dile getirdi. Yaşadığı süreci ve adalet beklentisini anlatan Can Bilensir, şunları söyledi:

"Büyük bir kaza atlattık ve kazada babamı kaybettim. Karşı tarafın yüzde yüz hatalı olduğunu düşünüyorum. Sürücünün 3 ay cezaevinde yatıp çıkmasından çok rahatsız olmuştum. Ben daha ayağa kalkamıyorum, babamın mezarına gidip toprağına sarılamadım. Bize çarpan şahıs cezaevinden çıkıp evine gidiyor, babasına sarılıyor. Ben sadece anneme sarılabiliyorum. Yakalama kararı çıktığı için sevindim, adalet yerini buldu ve sesimizi duydular. İnşallah daha uzun bir süre içeride kalır."

Babasının da yönlendirmesiyle büyüyünce Yunus polisi olma hayali olduğunu dile getiren Can Bilnesir, kazadan sonra fikrini değiştirdiğini dile getirdi.

'POŞETTEKİ BUFF'TA'ta HALA BABAMIN KOKUSU VAR'

Babasından kalan anıları evde muhafaza ettikleri eşyalarını anlatan Can Bilensir, "Buradaki tüm eşyalar 17 Mayıs'ta babamın üstünden çıkanlar. Eldiveni, gözlükleri, telefonu, motor anahtarı, saati, kask buff'ı, cüzdanı ve yüzükleri burada duruyor. Olabildiğince hepsini saklamaya çalışacağım. Bu eşyaların bizim için çok büyük bir değeri var. Babamdan kalan hatıraları evimizde taşıyoruz. Poşetteki buff'ta hala babamın kokusu var" dedi.

'HAYATIMIZI KARARTTI'

Olay anında arkadaki araçta bulunan ve kazaya tanık olan anne Figen Bilensir, de yaşadıkları zor süreci şöyle anlattı:

"Kendi şeridimizde ve hızımızla giderken karşıdan gelen araç hayatımızı kararttı. Eşimi olay yerinde kaybettim. Telefonlar çekmediği için ambulansa ulaşamadık. Oğlum ağır yaralıydı, kendi imkanlarımızla çağırdığımız ambulansla kurtuldu."

'YAKALAMA KARARI İÇİMİZE SU SERPTİ'

Sürücü hakkında verilen yeniden yakalama kararına ilişkin de konuşan Figen Bilensir şöyle devam etti:

"Bugün tutuklanması için yakalama kararı çıktığı haberi geldi ve içime su serpildi. Adaletin yerini bulacağını düşünmek istiyorum, çünkü bu tür kazalar çok fazla yaşanıyor. Taksirle ölüme sebebiyet denip ceza almadan çıkmalarını istemiyorum. Oğlum daha ayağa kalkıp babasının toprağına sarılamamışken, buna sebep olan kişinin serbest kalması bizi bitirmişti. Adalete güveniyorum."

'AĞIR CEZA ALMASINI İSTİYORUZ'

Motosiklet kullanıcıları adına konuşan İsmail Biçer de, sosyal medyada oluşturdukları kamuoyunun ardından kararın çıkmasını olumlu bulduklarını belirterek, "Yakalama kararı çıkması bizi mutlu etti ama sonrasını merak ediyoruz. Gerçekten tutuklanıp olması gereken ağır cezayı alacak mı? Taksirle ölüme sebebiyet vermenin hukuki tanımının değişmesini ve ceza alması gereken kişilerin ağır cezalar almasını istiyoruz" dedi.

Haber-kamera: Barış YILMAZ-Cennet PORSUK/ BURSA