SURİYE'nin başkenti Şam'a giren muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, kutlama yaptı. Kutlamalarda Türk bayrakları ve Atatürk posterleri de taşındı.
Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Bursa'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Esad yönetiminin kontrolünü kaybetmesi üzerine Suriyeliler, araçlarıyla ve yaya olarak yoğun olarak yaşadıkları Çarşamba semtindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyerek slogan atıp, konvoy oluşturdu. Kutlamalarda Türk bayrakları ve Atatürk posterleri de açıldı.
Haber- Kamera: Barış YILMAZ/ BURSA
Son Dakika › Güncel › Bursa'daki Suriyeliler, Şam'daki Kontrol Değişikliğini Kutladı - Son Dakika
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