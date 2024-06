Güncel

Bursa'daki yangın devam ediyor: Uludağ Üniversitesi'ndeki yurtlar boşaltılıyor

Öğrenciler valizlerini alarak yurtlardan çıkıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde devam eden yangınla ilgili olarak, "Yurtların boşaltılması söz konusu, talimatlar da verildi. Yurtlar boşaltılacak, tedbirlerimizi alıyoruz. Başta insan olmak üzere hiçbir canlıya zarar gelmemesini arzu ediyoruz" dedi. Isıya duyarlı kamera ile havadan çekilen görüntüler de yangının boyutu gözler önüne serildi.

Yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangında Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandı. Şuan havadan 4 helikopter, karadan ise 40 araç, 150 personelle alevlere müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisi alevlerin büyümesine sebep olurken, kozalak patlamaları da yangının farklı noktalara dağılmasına sebep olduğu öğrenildi. Isıya duyarlı kamera ile havadan çekilen görüntülerde de yangının boyutu gözler önüne serildi. Ayrıca jandarma ve polise ait TOMA araçları da çalışmalara destek veriyor.

40 yakın araç karadan müdahale ediyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangın yerinde bir açıklama yaparak, "İnşallah kısa sürede yangını kontrol altına alır, hepimiz rahatlarız. Gerçekten büyük bir alanda yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle git gide yayılıyor. 16 itfaiye, yaklaşık 20 civarın tanker ve arazözlerle toplam 40'a yakın araç şu anda alevlerle mücadele ediyor. Onun yanı sıra dozer ve iş makineleri de alanda çalışmalara katılıyor. Bir taraftan da kozalakların patlaması sonucu yangının ilerlediğini görüyoruz. 150'ye yakın personel 4 helikopter ve uçaklar destek veriyor. Henüz daha yangının önünün kesilmediğini görüyoruz. Rüzgar biraz yavaşlarsa bunun önünü alacağız" dedi.

Alevler ilerliyor

Bozbey, sözlerine şöyle devam etti; "Bugün saat 14.26'ta bu yangın başlamış. Başladığı noktada da bir çöp atılmış ve yakılması ile başladığını ifade ediliyor. Tabi detaylı araştırma yapılacak. Ben vatandaşlarımızdan şunu istiyorum: Lütfen doğayı sevelim ve koruyalım. Bu tür alanlarda ateş yakmayalım, yakanlara müdahale edelim. Hiçbir yerde cam türü şeyler bırakmayalım. Bilim insanları bunu tekrar tekrar söylüyor. An be an bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ağırlıklı olarak çam ağaçlarının olduğu alanda alevler ilerliyor. Üstelik çok sık çamların olduğu bölgede ilerliyor. Arada meşe ağaçlarının olduğu yerler de var ama kozalak patlamalarıyla diğer bölgelere de alevler aktarılıyor"

Yurtlar boşaltılacak

"Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde atların olduğu bir alan vardı. Atların tahliyesi sağlandı. Diğer hayvanlar da salındı ancak ne olduğunu kestirebilmek mümkün değil" diyen Bozbey, "Yangın birden bire oraya ulaştı. Yurtlar var. Yurtların boşaltılması söz konusu, talimatlar da verildi. Yurtlar boşaltılacak, tedbirlerimizi alıyoruz. Başta insan olmak üzere hiçbir canlıya zarar gelmemesini arzu ediyoruz. Bütün ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ateşin arasında kalan arkadaşlarımız da var. Ona rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor. Hepsi çok yoğun çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.