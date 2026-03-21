Tedesco\'ya bomba talip

21.03.2026 16:10
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, İtalyan Serie A ekibi Fiorentina'nın radarına girdi. Kulüp yönetimi, Alman teknik adamı takımın başına getirmek için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte zaman zaman eleştirilen teknik adam için transfer iddiaları gündemi hareketlendirdi.

İTALYAN EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmek için girişimlere başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, teknik direktör arayışında Tedesco'yu öncelikli adaylar arasına aldı.

RESMİ TEMASLAR KAPIDA

Fiorentina'nın kısa süre içerisinde resmi adımlar atarak Tedesco ile temas kurmayı planladığı öne sürüldü. Sürecin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI AVRUPA'DA YANKI BULDU

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Alman teknik adamın, Avrupa kulüplerinin radarına girdiği ifade edildi. Fiorentina'nın, Tedesco'nun oyun anlayışı ve taktik disiplini nedeniyle bu tercihi yaptığı belirtildi.

SON KARAR BEKLENİYOR

Olası transfer sürecinde nihai kararın Domenico Tedesco ve Fenerbahçe yönetimine bağlı olacağı vurgulandı. Tarafların vereceği karar, sürecin yönünü belirleyecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  u04m07y12 u04m07y12:
    Ne yuvası dayı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
