Tedesco\'ya bomba talip

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte zaman zaman eleştirilen teknik adam için transfer iddiaları gündemi hareketlendirdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmek için girişimlere başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, teknik direktör arayışında Tedesco'yu öncelikli adaylar arasına aldı.
Fiorentina'nın kısa süre içerisinde resmi adımlar atarak Tedesco ile temas kurmayı planladığı öne sürüldü. Sürecin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Alman teknik adamın, Avrupa kulüplerinin radarına girdiği ifade edildi. Fiorentina'nın, Tedesco'nun oyun anlayışı ve taktik disiplini nedeniyle bu tercihi yaptığı belirtildi.
Olası transfer sürecinde nihai kararın Domenico Tedesco ve Fenerbahçe yönetimine bağlı olacağı vurgulandı. Tarafların vereceği karar, sürecin yönünü belirleyecek.
