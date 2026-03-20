İsrail ordusu, Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri komutanlarından İsmail Ahmedi'nin öldürüldüğünü iddia etti.
İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: İsrail savaş uçaklarının Tahran'a yönelik saldırısında, Besic Güçleri İstihbarat Komutanı Ahmedi hedef alındı. Pazartesi gecesi gerçekleştirilen hava saldırısında, Ahmedi'nin yardımcısı ve bir Besic istihbarat subayının da öldürüldüğü öne sürüldü.
Öte yandan İran devlet medyası, Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Naini'nin ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.
Ayrıca hafta başında düzenlenen saldırılarda üst düzey isimler de hedef alınmıştı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in de aynı saldırı dalgasında hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'da öldürülen siyasiler
Son Dakika › Dünya › İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.